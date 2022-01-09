Глава МИД Чехии заявил о намерении наладить отношения с Россией, — ТАСС

«Мы будем искать путь, как разморозить чешско-российские отношения. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы [как страна] в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии. Вопросом [является], как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения», — сказал министр Ян Липавский.