Боррель считает, что Россия намеренно игнорирует мнение Евросоюза в ходе обсуждений европейской безопасности

«Помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности. Российское руководство, намеренно исключив упоминания ЕС из «проектов договоров», которые они представили в декабре прошлого года, похоже, намеревается повернуть время вспять и вернуться к старой логике холодной войны», – заявил глава дипломатии ЕС в личном блоге.

Он подчеркнул, что безопасность Европы не может обсуждаться без учета мнения самих европейцев. Боррель также указал, что диалог между Россией и ЕС необходим, но также следует продолжать твердо поддерживать суверенитет и целостность Украины.

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины», — добавил политик.