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16:17, 09 января 2022

В Красноярском крае пациент скончался в реанимации, не дождавшись операции

Его родственники утверждают, что в это время врачи отмечали новогодние праздники. В региональной прокуратуре начали проверку по факту случившегося.

В министерстве здравоохранения края отвергают информацию о том, что к смерти одного из пациентов больницы города Лесосибирск могли привести действия медиков. Они в этот день были на корпоративе и якобы не смогли провести операцию из-за алкогольного опьянения. В ведомстве подчеркивают, что эти два события никак между собой не связаны, однако все же обещают проверить произошедшее.

Видеозапись празднования через стекло двери одного из внутренних помещений медучреждения опубликовали родственники скончавшегося. На кадрах видно, что персонал сидит за небольшим столом с едой и напитками. Некоторые выпивают, однако бутылок не видно. Неизвестно, действительно ли медики употребляли алкоголь. Родственники погибшего говорят, что пациент находился в критическом состоянии, но помощи не получил.

В самой больнице случившееся пока никак не прокомментировали.


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