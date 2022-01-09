Власти США не намерены брать на себя твердых обязательств на переговорах с Россией по безопасности

Власти США, по данным телеканала CNBC, не намерены брать на себя никаких твердых обязательств на переговорах с Россией по безопасности. Они должны стартовать уже в понедельник.

В Белом доме после консультаций в Женеве, как рассказал журналистам высокопоставленный чиновник, сначала намерены обсудить всю полученную информацию со своими союзниками и партнерами. Как утверждается, это произойдет в конце следующей недели. Представитель администрации президента США Джо Байдена уверяет, что Вашингтон предпочел бы добиться прогресса дипломатическим путем, однако если Москва выберет путь на конфронтацию, Штаты готовы прибегнуть к жестким санкциям. Ограничения будут касаться финансовой сферы и экспорта. Кроме того, США могут увеличить помощь Украине. При этом возможные конкретные шаги приведены не были.

Источники газеты The New York Times, в свою очередь, утверждали, что Вашингтон готов пойти на запрет экспортировать в Россию американские разработки для оборонной и потребительской промышленности – вплоть до ограничений на поставки бытовой техники и электроники. К таким мерам, по словам собеседников издания, США прибегнут в случае агрессии Москвы против Украины.

На консультациях в Женеве, как ожидается, представители России и США рассмотрят требования Москвы о юридическом отказе от расширения НАТО на восток и, в частности, присоединения к альянсу Украины.