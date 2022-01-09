И.о. главы Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал о покушении на него

Сагинтаев признался, что это произошло вечером 5 января. «Когда мы спускались по Назарбаева вниз и должны были повернуть налево, из кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала «Алматы» погиб», – поделился и.о. главы города в беседе с Orda.kz.

Он сообщил, что ранения получили водитель, а также руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Сейчас они находятся в больнице.

«Не знаю даже, как получилось, между машинами бросались снаряды направо и на большой скорости смогли уйти от этого места. Стрельба шла по полной. До аэропорта Алма-Аты не гонялись. Это не правда. Когда оттуда уезжали, сзади шла стрельба, за мной ехали коллеги, была погоня определённое время. Все в разные стороны разъехались, и это мы пережили», – отметил глава города.

Сагинтаев добавил, что сейчас в первую очередь уделяет внимание не личной безопасности, а безопасности всего города.