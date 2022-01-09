В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,4 балла

Подземные толчки зафиксировали в Иркутской области в 28 км от поселка Большое Голоустное, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Толчки силой 2-4 балла ощущались в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии.

Жалоб со стороны местных жителей не поступало, разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме, передает ТАСС.