В МИД РФ зарегистрировали 1600 заявок от российских граждан на вылет из Казахстана

Вывозные рейсы будут осуществляться самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Первые три рейса уже вылетели из аэропорта Алма-Аты. В них находится порядка 300 россиян.