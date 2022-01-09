В МИД РФ зарегистрировали 1600 заявок от российских граждан на вылет из Казахстана

Вывозные рейсы будут осуществляться самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первые три рейса уже вылетели из аэропорта Алма-Аты. В них находится порядка 300 россиян.
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Вывозные рейсы будут осуществляться самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первые три рейса уже вылетели из аэропорта Алма-Аты. В них находится порядка 300 россиян.