Глобальная изоляция России в современном мире невозможна

Федор Лукьянов полагает, что угрозы введения каких-либо санкций – это лишь запугивание со стороны США для создания более благоприятных для себя условий в преддверии переговоров: «Изоляция России невозможна. Это государство совершенно другого калибра, чем Куба, Иран и Северная Корея. Даже притом, что Россия не является экономической сверхдержавой, но ее масштаб, ее специфическая, но все-таки очень важная ниша в международной экономике, ее геополитическое и географическое положение таковы, что это просто невозможно. Физически ее невозможно изолировать. Собственно, до сих пор это никому не удавалось».



Ничего подобного, уверен Лукьянов, введено быть не может. В противном случае, такой шаг привёл бы к полномасштабной экономической войне, в случае котую Россия будет вести любыми средствами, не только экономическими. «<...> урон, который будет понесен европейцами и американцами, тоже весьма велик, поэтому это чистой воды запугивание с целью создать более благоприятные условия для начала переговоров», — уверен журналист.