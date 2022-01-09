Россиянам придется привыкнуть жить с сертификатами о вакцинации от коронавируса
Мурашко также отметил, что в скором времени будет предложена иммунизация от опасной инфекции для детей старше 12 лет, но только с согласия родителей. В целом же, по его словам, российская медицина справляется с пандемией. Более того, есть ряд препаратов, которые на определенных этапах помогают побороть вирус, однако для этого необходимо своевременно обращаться к медикам.
Ранее Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорил, что в России стали появляться незавозные случаи заболевания новым штаммом «омикрон». При этом сколько именно россиян заражены пока не известно. В конце декабря сообщалось о 100 подтвержденных случаях. В связи с этим, уверен Мурашко, регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры для предотвращения распространения вируса по стране и следить за своевременной ревакцинацией граждан.