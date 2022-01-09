2022-01-09T14:24:27+03:00 2022-01-09T14:24:27+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964048-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Россиянам придется привыкнуть жить с сертификатами о вакцинации от коронавируса, уверен министр здравоохранения. Нынешнее время диктует свои правила. В интервью Российской газете он дал понять, что многие вещи, к которым люди сегодня привыкли, например паспорт, раньше были в новинку. При этом министр не стал уточнять, сколько россиянам придется жить с сертификатами о прививке.



Мурашко также отметил, что в скором времени будет предложена иммунизация от опасной инфекции для детей старше 12 лет, но только с согласия родителей. В целом же, по его словам, российская медицина справляется с пандемией. Более того, есть ряд препаратов, которые на определенных этапах помогают побороть вирус, однако для этого необходимо своевременно обращаться к медикам.



Ранее Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорил, что в России стали появляться незавозные случаи заболевания новым штаммом «омикрон». При этом сколько именно россиян заражены пока не известно. В конце декабря сообщалось о 100 подтвержденных случаях. В связи с этим, уверен Мурашко, регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры для предотвращения распространения вируса по стране и следить за своевременной ревакцинацией граждан.