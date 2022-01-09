На Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольце для сборной России сделают исключение

В Италии для размещения в гостиницах с 10 января необходимо предъявить Super Green Pass. Он выдается переболевшим COVID-19 или тем, кто прошел вакцинацию одобренным ВОЗ препаратом. Несмотря на нововведения, российским спортсменам разрешат заселиться в отель, передает РИА Новости.