На Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольце для сборной России сделают исключение

В Италии для размещения в гостиницах с 10 января необходимо предъявить Super Green Pass. Он выдается переболевшим COVID-19 или тем, кто прошел вакцинацию одобренным ВОЗ препаратом. Несмотря на нововведения, российским спортсменам разрешат заселиться в отель, передает РИА Новости.
2022-01-09T14:19:17+03:00
2022-01-09T14:19:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:19, 09 января 2022
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