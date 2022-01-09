В течение ближайшей недели на Москву может обрушиться без малого весь январский объем снега

Это может стать причиной падения деревьев, а также критических нагрузок на крыши зданий. Кроме того, возможны сбои в работе наземного транспорта и авиации, передает РИА Новости.

«Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет 1⁄ 3 месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра», — заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во вторник и среду осадки ослабеют, но к концу недели вновь усилятся. Сугробы достигнут рекордных 50 сантиметров, что в два раза превышает норму.