Более 2,2 тыс. жителей Казахстана обратились за медпомощью из-за беспорядков в стране

2 265 жителей Казахстана обратились за медпомощью из-за беспорядков в стране, передаёт Интерфакс со ссылкой на госканал «Хабар 24». В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 719 находятся в стационарах. Больше всего людей обратились за медицинской помощью в Алмаатинской области – 1400 человека. Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о трех случаях гибели детей.
2022-01-09T13:54:34+03:00
2022-01-09T13:55:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:54, 09 января 2022
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