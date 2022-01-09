Более 2,2 тыс. жителей Казахстана обратились за медпомощью из-за беспорядков в стране

2 265 жителей Казахстана обратились за медпомощью из-за беспорядков в стране, передаёт Интерфакс со ссылкой на госканал «Хабар 24». В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 719 находятся в стационарах. Больше всего людей обратились за медицинской помощью в Алмаатинской области – 1400 человека. Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о трех случаях гибели детей.