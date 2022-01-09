Власти Киргизии направили ноту протеста Казахстану в связи с задержанием музыканта

2022-01-09T13:24:52+03:00 2022-01-09T13:24:52+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964030-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Власти Киргизии направили ноту протеста Казахстану из-за задержанного джазового музыканта, — сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы киргизского государства Эрбол Султанбаев. В эфире гостелеканала Казахстана Викрама Рузахунова представили как наемного территориста. Пресс-секретарь главы киргизского государства Эрбол Султанбаев: «Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего». Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о недопустимости подобных действий в отношении граждан киргизии.



Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алма-Ату с концертными программами.