Три самолета с россиянами вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэродром «Чкаловский». В консульстве РФ в Алма-Ате заверили, что отправка российских граждан из Казахстана будет осуществляться до тех пор, пока не вывезут всех желающих, передает РИА Новости.