Три самолета с россиянами вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэродром «Чкаловский». В консульстве РФ в Алма-Ате заверили, что отправка российских граждан из Казахстана будет осуществляться до тех пор, пока не вывезут всех желающих, передает РИА Новости.
2022-01-09T13:15:58+03:00
2022-01-09T13:15:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:15, 09 января 2022
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