Выезд из Сочи затруднен из-за последствий оползня на федеральной трассе А-147

Поврежден участок трассы, часть дорожного полотна разрушена, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Черноморье». Эксперты советуют автомобилистам планировать маршруты поездок с учетом сложившихся обстоятельств и выезжать из города утром или вечером, чтобы не создавать пробок.

«Заканчиваются новогодние праздники, и гости Сочи начинают постепенно покидать курорт. Федеральные дорожники обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать время в пути, учитывая возможный затор на трассе А-147 в районе 160-го км, между Дагомысом и Лоо, где введено реверсивное движение», – сказано в сообщении ведомства.