В Бишкеке местные жители вышли на митинг после новостей о задержании в Казахстане киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова.

«Викрама, джазового музыканта, обвиняют в терроризме, мародерстве, погромах», — рассказал ТАСС певец Кайрат Примбердиев. Он уверен, что Рузахунов не стал бы покупать дорогой авиабилет до Алма-Аты, чтобы заработать на протестных акциях около 200 долларов.

На улицы Бишкека вышло порядка 20 человек. Они требуют, чтобы власти Казахстана освободили Рузахунова.

UPD: Власти Киргизии опровергли информацию о задержанном музыканте. Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии объявил, что задержанный Викрам Рузахунов не является террористом.