Дмитрий Рогозин рассказал, что несколько дней не может выйти на связь со своим другом-музыкантом из Алма-Аты Ильясом Аутовым. «Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке. В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни», – написал глава «Роскосмоса» в своем Telegram-канале.

Ильяс Аутов – лидер группы «Мотор-Роллер». С Рогозиным его связывает не только дружба, но и творчество. Музыкант неоднократно исполнял песни на стихи генерального директора «Роскосмоса».