Возможные санкции США против России ударят по потребителям смартфонов и ноутбуков
Однако, по словам А.Нечаева, «вопрос в том, насколько к этим санкциям присоединится, в первую очередь, Китай». «Потому что все, там, айфоны и другие гаджеты, которые разрабатывают американцы — их производят китайцы. Если они присоединятся к этим санкциям, чтобы не потерять американский рынок и не нарываться на иски со стороны США, это будет очень серьезный удар, потому что сами США импортируют в Россию немного», — заключил экономист.
Как стало известно, Администрация американского президента Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай вторжения на Украину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Новые санкции США против России, по информации газеты, могут коснуться поставок всей потребительской электроники, а также затронуть оборонный сектор. Кроме того, США рассматривают стратегию по вооружению украинских повстанцев.