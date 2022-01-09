Возможные санкции США против России ударят по потребителям смартфонов и ноутбуков

2022-01-09T12:13:54+03:00 2022-01-09T12:13:54+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964014-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Возможные новые санкции США против России с запретом на ввоз смартфонов и ноутбуков ударят по российским потребителям. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Андрей Нечаев. Однако многое будет зависеть от того, присоединится ли к этим санкциям Китай. «В первую очередь, это будет удар по российским потребителям, а не по российской экономике. Потому что запрет на экспорт технологического оборудования уже вводился ранее, и из-за этого целый ряд проектов, скажем, в нефтяной промышленности в России был приостановлен», — сказал эксперт.



Однако, по словам А.Нечаева, «вопрос в том, насколько к этим санкциям присоединится, в первую очередь, Китай». «Потому что все, там, айфоны и другие гаджеты, которые разрабатывают американцы — их производят китайцы. Если они присоединятся к этим санкциям, чтобы не потерять американский рынок и не нарываться на иски со стороны США, это будет очень серьезный удар, потому что сами США импортируют в Россию немного», — заключил экономист.



Как стало известно, Администрация американского президента Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай вторжения на Украину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Новые санкции США против России, по информации газеты, могут коснуться поставок всей потребительской электроники, а также затронуть оборонный сектор. Кроме того, США рассматривают стратегию по вооружению украинских повстанцев.