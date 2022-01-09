Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ на фоне волнений в Казахстане планируется провести завтра, объявили в правительстве Армении, которое председательствует в организации. Мероприятие проведут в формате видеоконференции.



С идеей провести заседание вчера в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным выступил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. В настоящее время в Казахстане по линии ОДКБ находятся военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, помощь которых на фоне протестов и беспорядков запросили власти Казахстана.