Шойгу: «Информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права»

Сергей Шойгу в эфире телеканала «Звезда» заявил, что «информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права». По словам главы Минобороны, сегодня информация не просто подается в том или ином виде, а ведется настоящая информационная война.