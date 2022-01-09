Шойгу: «Информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права»

Сергей Шойгу в эфире телеканала «Звезда» заявил, что «информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права». По словам главы Минобороны, сегодня информация не просто подается в том или ином виде, а ведется настоящая информационная война.
2022-01-09T11:54:20+03:00
2022-01-09T11:54:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964010-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:54, 09 января 2022
Загрузка комментариев...