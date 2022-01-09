Токаев самостоятельно принимает решения как президент и глава Совбеза Казахстана, – пресс-секретарь Токаева

Токаев самостоятельно принимает решения как президент и глава Совбеза Казахстана, подчеркнул пресс-секретарь Токаева Берик Уали. По его словам, заявление было сделано «в связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства».

«Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения», – сказал Уали. Он добавил, что подобным образом дела обстояли и «в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя».