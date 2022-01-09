Статистика по коронавирусу в России и Москве растёт

В Москве за сутки выявлено 3274 новых заболевших коронавирусом. Это на 202 случая больше, чем 8 января. Суточный прирост новых заболевших по России составил 23 309 в 84 регионах, передаёт оперштаб. Это больше, чем днём раннее примерно на 6,7 тыс заражений (данные на 8 января по РФ: 16 568).