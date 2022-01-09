В Алма-Ате запаса продовольствия хватит не более чем на неделю

Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты Еркебулан Оразалин. Он отметил, что даже в мирное время такая ситуация является стандартной. В городе нет необходимой инфраструктуры для хранения больших запасов продовольствия.

По словам Оразалина, с момента начала протестов хлебобулочный комбинат «Аксай нан» работал не прекращая, но на предприятии были сокращены мощности. Вместо привычных 120 тонн изделий в сутки производилось лишь порядка 60 тонн.

Оразалин заверил, что дефицита не будет уже через несколько дней. Он добавил, что из-за прекращения работы многих супермаркетов «спрос перераспределился в магазины у дома». Сейчас руководство города работает над восстановлением запасов продовольствия в продуктовых магазинах, передает сетевое издание Orda.kz.