В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка. Ее старшая сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие, пишет ORDA. Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин рассказала, что девочка погибла 7 января. Под обстрел попала машина с четырьмя детьми. Автомобиль ехал в Алма-Аты по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева.
2022-01-09T11:15:51+03:00
2022-01-09T11:15:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964000-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:15, 09 января 2022
Загрузка комментариев...