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11:15, 09 января 2022

В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка

В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка. Ее старшая сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие, пишет ORDA. Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин рассказала, что девочка погибла 7 января. Под обстрел попала машина с четырьмя детьми. Автомобиль ехал в Алма-Аты по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева.


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