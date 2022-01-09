В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка. Ее старшая сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие, пишет ORDA. Уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин рассказала, что девочка погибла 7 января. Под обстрел попала машина с четырьмя детьми. Автомобиль ехал в Алма-Аты по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева.