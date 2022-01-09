В Алма-Атинской области задержали вооруженную группу из 20 человек, — пишет РИА Новости со ссылкой на департамент полиции. У задержанных изъяли 40 единиц оружия. Среди них— 25 пистолетов Макарова, 5 автоматов Калашникова, остальное — винтовки и обрезы. Также изъято 500 патронов разного калибра, сообщает ORDA.



За все время в городе задержано 850 участников террористических атак и мародеров, передают официальные источники. Также сообщается, что в ночь на 9 января не было крупных попыток нападения на здания в Алма-Ате. От протестующих силовиками уже освобождены резиденция президента, акимат города, площадь Республики и микрорайон Думан.