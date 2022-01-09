В России владельцев оружия обяжут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении в течение суток после случившегося

Соответствующие изменения в ФЗ «Об оружии» начнут действовать с 29 июня. Ранее российское законодательство подобного не предусматривало, передает РИА Новости.

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко разъяснил, как это скажется на владельцах оружия.

«Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — отметил эксперт.