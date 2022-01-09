Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников найден в Казахстане целым и невредимым. Глинников перестал выходить на связь 3 января. Он отправился в Казахстан покорять пик Талгара. Как рассказывает актёр, всё это время он находился в палаточном лагере в горах. В скором времени Илья Глинников вернется в домой, самолет с ним уже вылетел из Казахстана.
2022-01-09T10:38:17+03:00
2022-01-09T10:40:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:38, 09 января 2022
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