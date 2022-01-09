Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников найден в Казахстане целым и невредимым. Глинников перестал выходить на связь 3 января. Он отправился в Казахстан покорять пик Талгара. Как рассказывает актёр, всё это время он находился в палаточном лагере в горах. В скором времени Илья Глинников вернется в домой, самолет с ним уже вылетел из Казахстана.