На госканале Казахстана за погромщика выдали знаменитого музыканта из Кыргызстана

За задержанного протестующего в Казахстане выдали гастролирующего в Алма-Аты джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, — сообщает ряд СМИ. Как говорят родственники, Рузахунова пытали и удерживали неизвестно где, не давая выйти на связь.



Эфир с якобы признанием одного из задержанных Алма-Ате состоялся на казахстанском государственном телеканале 9 января. Избитого мужчину узнали пользователи в социальных сетях. Мужчина рассказал телезрителям, что «некие люди» предложили ему участвовать в митинге за 90 тысяч тенге: «1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, 2 числа я прилетел в Алматы, меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил вернуться домой, и меня задержали военные».



Фото: @24.kg