Рябков: Россия неоднократно фиксировала попытки вмешательства извне в дела Казахстана

Замглавы российского МИД в беседе с «Интерфаксом» заявил, что РФ не намерена обсуждать с США происходящее в Казахстане. «Эта тема их не касается совершенно», — считает Сергей Рябков. Он подчеркнул, что попытки Вашингтона «везде и во всем видеть «руку Москвы»» предсказуемы и пусты.

Кроме того, замминистра добавил, что Россия в последнее время неоднократно фиксировала попытки вмешательства извне в дела Казахстана. «имеет место вмешательство извне, определённая координация из зарубежных центров тех проявлений террористического и криминального характера, которые в массовом порядке мы фиксировали, которые, к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», — отметил Ряябков.