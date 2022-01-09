Z Архив новостей новости
5 16 6 2668
09:54, 09 января 2022

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: «Россия не планирует идти на уступки при давлении США»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует идти на уступки при давлении США. По его словам, сценарий переговоров ожидаемый. Раннее со стороны США прозвучали завяления, что америка готова договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине. «Это, конечно,тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это всё затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливают в ОБСЕ, на площадке СРН», — сказал замминистра.

Напомним, встреча представителей МИД РФ и США запланирована на 10 января. Она пройдёт в формате стратегического диалога. Ранее в Госдепе назвали проблематичным призыв РФ вывести ядерное оружие из стран НАТО.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 244 6 27956 02.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 207 6 18957 08.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 69 6 16741 02.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 67 6 8634 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 90 6 11624 07.01
Блоги

+ «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» 00:46 «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» Александр Лукашенко: «Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся»...

5 61 6 10635 07.01
Блоги

+ Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» «Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели», — заявил Касым-Жомарт Токаев…

5 97 6 17481 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 64 6 11789 06.01
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Если Запад дрогнет… В Вашингтоне вздохнули бы с облегчением, если бы Зеленский внял увещеваниям Байдена. Ответственность за дальнейшее лежала бы уже исключительно на нем. Не могут же американцы быть более проукраинскими, чем сами украинцы…

5 211 6 105301 02.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 188 6 39656 07.01
Блоги

+ «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» 01:29 «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» «И дело даже не в том, что мы мирные белорусы»...

5 96 6 20728 06.01
Блоги

+ «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти» «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти» В российском МИДе назвали хамством слова госсекретаря США о российских войсках в Казахстане…

5 241 6 54650 08.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Ничего об Украине без Украины» Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции, посвящённая Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже — заявил кабмин ФРГ 3 января…

5 63 6 16363 03.01
Блоги

«Ядерная война никогда не должна быть развязана» Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений…

5 85 6 25024 03.01
Блоги

+ В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Тело ребенка полицейские обнаружили в одном из общежитий города. Местные жители пришли к зданию, чтобы устроить самосуд над подозреваемыми…

5 47 6 14238 05.01
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шок продовольственных цен Ссылаться на мировой рост цен, объясняя скачок цен на продовольствие в России не стоит. Россия имела возможность девальвировать рубль, ввести экспортные пошлины, отменить контрсанкции и многое другое, чтобы нивелировать динамику мировых цен…

5 46 6 14294 08.01

Популярное за неделю

Новости

Силовики продолжают встречать ожесточенное сопротивление в Алма-Ате Власти сообщают, что митингующие оказывают вооруженное сопротивление до сих пор…

5 17 6 17913
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело не в сжиженном газе. Дело в назарбаевщине, в порочности системы. Система у них забавная. Вот музей. Но назначает директора музея и определяет входные билеты мумия, которая лежит в витрине третьего этажа…

5 29 6 91452 05.01
#слушать 54:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3594888
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, возглавлял Россию? («49 минут»)
5 22 6 3149 04.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 311 6 358463 06.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 90974 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9383207
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5132590

Сегодня в эфире