Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: «Россия не планирует идти на уступки при давлении США»

2022-01-09T09:54:22+03:00 2022-01-09T09:54:22+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963976-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует идти на уступки при давлении США. По его словам, сценарий переговоров ожидаемый. Раннее со стороны США прозвучали завяления, что америка готова договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине. «Это, конечно,тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это всё затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливают в ОБСЕ, на площадке СРН», — сказал замминистра.



Напомним, встреча представителей МИД РФ и США запланирована на 10 января. Она пройдёт в формате стратегического диалога. Ранее в Госдепе назвали проблематичным призыв РФ вывести ядерное оружие из стран НАТО.