МВД Казахстана: Больше 5 тыс. человек задержаны с начала протестов

Также заведено 125 уголовных дел, которые связаны с беспорядками, убийствами, насилием и грабежами, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев телеканалу «Хабар 24».



В МВД утверждают, что зачинщики беспорядков в Казахстане использовали форму сотрудников полиции и военных. За время протестов было повреждено и уничтожено более 400 машин, из которых 346 – полицейских.