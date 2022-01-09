Российские военные в Казахстане приступили к выполнению задач по охране жизненно важных объектов

Военные будут охранять аэродромы и ключевые социальные объекты, — передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, также продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 бригады специального назначения ВДВ в Республику.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.