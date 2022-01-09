Премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что США согласились ограничить выход военных со своих баз. Это связано с распространением коронавируса. Ранее резкий рост числа заражений был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилете в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует, передает ТАСС.