Землетрясение магнитудой 4.2 произошло возле Северных Курил

Оно произошло рано утром по местному времени, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения магнитудой 4.2 находился в 230 километрах города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.