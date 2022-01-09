Вспышка омикрон-штамма в США вызвала сбой в предоставлении услуг во многих штатах

Службы экстренного реагирования, больницы, школы и правительственные учреждения использовали комплексный подход для обеспечения безопасности населения, но они обеспокоены тем, как долго смогут поддерживать его.



Так в Канзасе больницы оказались переполнены, врачи работают по 80 часов в неделю. Должным образом не работают коммунальные службы и метро в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе более 800 полицейских и пожарных были отстранены от работы из-за вируса.