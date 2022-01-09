В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид дерева в Камеруне

Ученые сделали это в знак благодарности актеру за помощь в остановке вырубки леса Эбо, сообщает BBC. По их мнению, Ди Каприо сыграл в этом решающую роль.



В этом лесу есть множество животных и растений, находящихся на грани исчезновения. Среди них и дерево, которое назвали в честь Леонардо Ди Каприо.