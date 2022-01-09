Иранский режиссер и поэт Бакташ Абтин умер в тюрьме из-за коронавируса

Правозащитники обвинили власти в том, что они тянули время в оказании медицинской помощи, сообщает Al Jazeera.



Абтин являлся членом правления Ассоциации иранских писателей и оказался в заключении в сентябре 2020 года вместе с другими членами Резой Хандан Махабади и Кейваном Баджаном по обвинению в «пропаганде против национальной безопасности».