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01:18, 09 января 2022

Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до пяти человек

На месте трагедии ведется поисковая операция. Около двадцати человек продолжают числиться пропавшими. 23 человека
получили легкие ушибы, — передает РИА Новости.

Часть скалы обрушилась на три туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс. На судах в этот момент находились не менее 34 человек. По мнению специалистов, обвал вызвали обильные осадки.


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