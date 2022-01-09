На месте трагедии ведется поисковая операция. Около двадцати человек продолжают числиться пропавшими. 23 человека
получили легкие ушибы, — передает РИА Новости.
Часть скалы обрушилась на три туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс. На судах в этот момент находились не менее 34 человек. По мнению специалистов, обвал вызвали обильные осадки.
Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до пяти человек
На месте трагедии ведется поисковая операция. Около двадцати человек продолжают числиться пропавшими. 23 человека