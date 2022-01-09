США могут ограничить поставки высокотехнологичного оборудования в Россию, если она нападет на Украину

По словам источника Bloomberg, никаких решений пока принято не было. Тем не менее, ограничения могут применяться к экспорту из США в Россию и, возможно, к некоторым товарам иностранного производства. Рассматриваются меры по лишению России микроэлектроники, изготовленной с использованием американского программного обеспечения или технологий на их основе.