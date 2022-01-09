Гинцбург: Прививка от коронавируса никак не повлияет на окунание в прорубь во время крещенских купаний

При купании могут быть проблемы, но они не связаны с вакцинацией от коронавируса, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сказал, что если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то ему лучше не принимать участия в окунании в прорубь, чтобы избежать риска инсульта и инфаркта.
2022-01-09T00:42:14+03:00
2022-01-09T00:42:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:42, 09 января 2022
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