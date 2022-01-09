Гинцбург: Прививка от коронавируса никак не повлияет на окунание в прорубь во время крещенских купаний

При купании могут быть проблемы, но они не связаны с вакцинацией от коронавируса, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сказал, что если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то ему лучше не принимать участия в окунании в прорубь, чтобы избежать риска инсульта и инфаркта.