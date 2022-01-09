Абхазская оппозиция назвала провокацией задержания участников митинга, который прошел в декабре в Сухуме

Митинг прошел 21 декабря, а уже 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках. 8 января прокуратура сообщила о первых задержаниях.



Народно-патриотический союз Абхазии, в котором состоит девять оппозиционных партий и общественных организаций, уже назвал действия прокуратуры провокацией, — говорится в сообщении оппозиции, опубликованном в телеграм-канале «Аидгылара News».



Выборы в парламент Абхазии состоятся 12 марта 2022 года.