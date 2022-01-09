Местные власти Казахстана заявляют, что держат под контролем ситуацию в Туркестанской области

На трассах республиканского и местного значения установлено 45 блокпостов, которые охраняют полиция и военные, — передает телеканал «Хабар 24». Сейчас все объекты инфраструктуры области работают в обычном режиме, рынки и магазины открыты, ходит общественный транспорт. Власти отмечают, что продовольствия в регионе хватит минимум на месяц.

В начале января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.