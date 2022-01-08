Два сотрудника «Московского комсомольца», которые находятся в Казахстане, не выходят на связь уже 4 сутки

Главный редактор сайта «МК» в Казахстане» Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января. Сайт, где работал Апарин, прекратил работу.

Менеджер зарубежных проектов «МК» Гульнара Минькова уехала отдыхать на новогодние праздники в Казахстан вместе с мужем. С семейной парой также пропала связь, однако известно, что добраться до горнолыжного курорта им не удалось.

Накануне стало известно, что внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был задержан в Казахстане. Сейчас его отпустили.