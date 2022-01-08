Информации о пострадавших в Казахстане россиянах нет

Угроз в адрес российской дипмиссии не поступало, говорится в сообщении МИД России.

Духовенство и прихожане, а также сами храмы Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви тоже не пострадали. Ночные рождественские службы из-за комендантского часа были отменены, в дневное время состоялись, но лишь с небольшим числом людей. Об этом рассказал «Эху» клирик Кафедрального Вознесенского собора Алма-Аты иеромонах Димитрий (Першин). Он отметил, что ситуация в городе постепенно стабилизируется, местные жители стараются помогать друг другу.

Комендант Алма-Атинской области Серик Кудебаев заявил, что ситуация в городе и окрестностях находится под контролем властей, однако в регионе продолжает действовать высший уровень террористической угрозы.