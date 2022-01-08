ОДКБ при необходимости может увеличить численность группировки миротворцев в Казахстане

Это подтвердил сегодня представитель Секретариата Организации Игорь Панарин. Ранее этого не исключил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Он сказал агентству Интерфакс, что сейчас численность контингента до 2,5 тысяч. Сколько среди них российских военных, не называется.

По официальным данным Минобороны, в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарт Токаева, в составе контингента ОДКБ направлены элитные подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Минобороны Армении сообщило об отправке в Казахстан 100 военнослужащих. Об отправке роты и подразделения сообщили Минобороны Белоруссии и Таджикистана.

Для переброски сил задействована военно-транспортная авиация ВКС России.