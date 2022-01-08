Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» в пустыне Каракумы

Кратер, официальное название которого — «Сияние Каракумов», расположен в городе Дарваза, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада. Диаметр газовой дыры достигает 60 метров, глубина — приблизительно 20. Он считается одной из туристических достопримечательностей Республики. Кратер более полувека назад подожгли советские геологи, когда обнаружили там скопление подземного газа. В результате бурения в подземную пустоту провалились верхние слои грунта и буровая вышка с оборудованием. Тогда ученые решили, что можно развести огонь в дыре, чтобы избежать отравления газом людей и скота, но со временем огонь так и не утих.