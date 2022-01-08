МИД РФ получает обращения о вывозе из Казахстана, в основном и Алма-Аты

Российский МИД сообщает о сотнях обратившихся с просьбой о помощи в эвакуации из Казахстана россиян. В основном люди хотят уехать из Алма-Аты, сказали в департаменте ситуационно-кризисного центра. Ведомство уточняет местонахождение и контакты россиян, а также обстоятельства, в которых они находятся. В приоритете дети и школьники, которые были в республике на каникулах, передает агентство РИА Новости. В дипмиссиях открыты горячие линии для приема и обработки обращений сограждан.
2022-01-08T21:45:39+03:00
2022-01-08T21:45:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:45, 08 января 2022
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