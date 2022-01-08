Путин посетил рождественскую службу один из-за антиковидных ограничений

В Кремле объяснили одиночество президента Владимира Путина на рождественском богослужении противокоронавирусными мерами. «Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — сказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин «не покачивался», как отметили это зрители, смотревшие трансляцию.

Как ранее сообщалось, Путин посетил ночную рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.