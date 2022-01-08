МВД Казахстана не подтверждает информацию о столкновениих в пригороде Алма-Аты

МВД Казахстана не подтверждает информацию о боестолкновении в пригороде Алматы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В свою очередь местные жители сказали агентству, никакого боя не было, имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия.

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о бое, который вечером шел в районе населенного пункта Райымбек, который находится примерно в 15 км от города на трассе в Бишкек.