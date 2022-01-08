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20:45, 08 января 2022

МВД Казахстана не подтверждает информацию о столкновениих в пригороде Алма-Аты

МВД Казахстана не подтверждает информацию о боестолкновении в пригороде Алматы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В свою очередь местные жители сказали агентству, никакого боя не было, имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия.
Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о бое, который вечером шел в районе населенного пункта Райымбек, который находится примерно в 15 км от города на трассе в Бишкек.


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