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19:51, 08 января 2022

Американский Forbes: состояние четырех казахских миллиардеров сократилось на $3 млрд

Двое из них — родственники Нурсултана Назарбаева. Речь идет о дочери и зяте экс-президента Динаре Тимуре Кулибаевых. На их долю пришлись потери в $200 млн. Forbes оценивает нынешнее состояние каждого из них в $3,1 млрд. Наибольшие потери понесли председатель и генеральный директор зарегестрированного в Лондоне Kaspi Bank — крупнейшей платежной, торговой площадки и экосистемы финансовых технологий в Казахстане.


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