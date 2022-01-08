Американский Forbes: состояние четырех казахских миллиардеров сократилось на $3 млрд

Двое из них — родственники Нурсултана Назарбаева. Речь идет о дочери и зяте экс-президента Динаре Тимуре Кулибаевых. На их долю пришлись потери в $200 млн. Forbes оценивает нынешнее состояние каждого из них в $3,1 млрд. Наибольшие потери понесли председатель и генеральный директор зарегестрированного в Лондоне Kaspi Bank — крупнейшей платежной, торговой площадки и экосистемы финансовых технологий в Казахстане.